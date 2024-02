Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: la production industrielle baisse plus que prévu information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - La production industrielle allemande a subi en décembre une baisse bien plus marquée que prévu, montrent des statistiques officielles publiées mercredi qui confortent la mauvaise passe connue actuellement par la première économie d'Europe.



La baisse de l'activité du secteur industriel allemand a atteint 1,6% par rapport à novembre, alors que les économistes tablaient sur un repli plus limité de 0,5%.



A l'exception du mois d'août, où l'indicateur était resté stable, il s'agit de son sixième mois consécutif de repli.



'Sur l'ensemble du quatrième trimestre, la production industrielle a chuté de presque 2%, ce qui constitue un facteur important derrière la contraction de l'économie allemande', commentent les équipes de Commerzbank.



'Les perspectives qui se profilent n'ont rien de très encourageants', ajoute la banque germanique.



'De fait, la faiblesse de l'évolution des prises de commandes fait craindre une poursuite de la contraction de la production sur les premiers mois de l'année', conclut Commerzbank.



L'économie allemande semble s'enfoncer dans la morosité depuis l'an dernier avec un PIB qui s'est inscrit en repli de 0,4% en 2023, sa pire performance - hors période de Covid - depuis la crise de 2008.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.