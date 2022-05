Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: la production industrielle baisse plus que prévu information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 09:11









(CercleFinance.com) - La production industrielle allemande a baissé nettement plus qu'attendu en mars, un mouvement qui s'explique par les problèmes d'approvisionnement persistants que rencontre le secteur, montrent des statistiques officielles publiées vendredi.



Son recul a atteint 3,9% par rapport au mois de février, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un repli de seulement 1,3%.



'Beaucoup d'entreprise connaissent toujours des difficultés dans la finalisation de leurs commandes du fait des interruptions des chaînes d'approvisionnement, ce qui est dû aux mesures de restrictions continues liées au Covid-19 et à la guerre en Ukraine', explique Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Pour les économistes de Commerzbank, ces soucis sont appelés à se prolonger dans la durée.



'Ce n'est que d'ici à la fin de l'année - sous réserve d'une amélioration progressive des goulots d'étranglement - que l'industrie manufacturière sera en mesure de rebondir fermement, aux côtés du secteur des services', prévient l'établissement bancaire germanique dans une note de réaction.



Le chiffre de février a en outre été révisé à la baisse et montre désormais un petit gain de 0,1%, au lieu d'une hausse initiale de 0,2%.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.