Allemagne: la production industrielle baisse plus qu'attendu

(CercleFinance.com) - La production industrielle allemande a baissé nettement plus qu'attendu en mars, un mouvement qui a surtout touché le secteur automobile, montrent des statistiques officielles publiées lundi.



Dans son ensemble, le recul de la production a atteint 3,4% en données corrigées des variations saisonnières par rapport à février, alors que les économistes de BofA prévoyaient un repli de seulement 0,5%.



Ces chiffres décevants signifient qu'une grande partie de la vigueur de l'industrie manufacturière constatée au cours des deux derniers mois est désormais effacée.



'Au lieu de la reprise économique attendue par beaucoup, c'est le scénario d'une récession modérée qui se profile dans le courant du second semestre de l'année', réagissent ainsi les analystes de Commerzbank.



Dans sa note d'information, Destatis, l'institut fédéral de la statistique, explique ce repli plus lourd que prévu par la chute de 6,5% d'un mois sur l'autre de la production de véhicules et de pièces détachées.



La baisse de la fabrication de machines-outils (-3,4%) et du secteur de la construction (-4.6%) ont également pesé sur la statistique.



Le chiffre de février a en outre été révisé à la hausse pour désormais faire apparaître une augmentation de 2,1% au lieu d'une progression de 2% initialement annoncée.





