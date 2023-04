Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: la production industrielle augmente en février information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 09:11









(CercleFinance.com) - En février 2023, la production dans l'industrie allemande a augmenté de 2% par rapport au mois précédent, selon Destatis, après une progression de 3,7% (révisée d'un chiffre provisoire qui était de +3,5%) en janvier.



'Par conséquent, l'indice ajusté de la production depuis décembre 2022 a progressé de 5,8%, ce qui a plus que compensé la baisse significative enregistrée en décembre (-2,4%)', souligne l'office fédéral de statistiques.



En février, la production de l'industrie hors énergie et construction s'est accrue de 2,4% par rapport à janvier, croissance tirée en particulier par un bond de 7,6% de la fabrication de véhicules et pièces automobiles, premier secteur industriel allemand.





