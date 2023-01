Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: la parution des chiffres de l'inflation reportée information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - Destatis, l'institut allemand de la statistique, a annoncé mardi avoir reporté la publication des chiffres de l'inflation qui devaient paraître aujourd'hui.



L'office fédéral précise sur son site Internet que les chiffres préliminaires des prix à la consommation pour le mois de janvier, qui étaient attendus en début d'après-midi, seront finalement publiés la semaine prochaine, entre les 6 et 10 février.



La date précise de la parution de son communiqué sera connue le vendredi 3 février.



Destatis explique ce report par l'apparition d'un problème technique lié au traitement des données.





