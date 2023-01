Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: la hausse des prix producteurs ralentit encore information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 11:32









(CercleFinance.com) - En décembre 2022, l'indice des prix à la production des produits industriels en Allemagne a augmenté de 21,6% en comparaison annuelle, selon Destatis, marquant un ralentissement pour la troisième fois consécutive après +28,2% en novembre et +34,5% en octobre.



'Cela s'explique principalement par la baisse des prix de l'énergie', précise Commerzbank, ajoutant que 'les autres prix ont légèrement augmenté, bien que la dynamique soit loin d'être aussi élevée qu'au premier semestre'.



'La pression à la hausse sur les prix à la consommation des étapes de production en amont s'atténue donc. Cependant, des augmentations de salaires plus fortes ne font que renforcer la prochaine vague de coûts', poursuit la banque allemande.





