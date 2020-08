Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-La hausse des commandes à l'industrie s'accélère en juin Reuters • 06/08/2020 à 08:34









BERLIN, 6 août (Reuters) - Les commandes à l'industrie allemande ont augmenté en juin, la première économie d'Europe parvenant à se remettre des effets du confinement bien que les volumes soient restés bien en deçà des niveaux antérieurs à la pandémie. Les commandes à l'industrie ont augmenté de 27,9% par rapport au mois précédent, a déclaré vendredi l'Office fédéral des statistiques. Le consensus de Reuters prévoyait une augmentation moins importante, de 10,1%. Mais elles sont de 11,3% inférieures au niveau de février, le dernier mois avant l'éruption de la pandémie en Europe. Les commandes intérieures ont progressé de 35,3% alors que celles venant de l'étranger ont augmenté de 22%. La reprise des commandes dans le secteur automobile a été particulièrement soutenue, avec des commandes en hausse de 66,5%, un niveau inférieur de 12,2% à celui de février. Tableau de la statistique: (Thomas Escritt version française Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.