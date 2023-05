Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: la croissance du marché de l'emploi s'essouffle information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 11:06









(CercleFinance.com) - La croissance du marché de l'emploi allemand s'est essoufflée au mois de mai, selon des chiffres officiels parus ce mercredi qui témoignent de l'accès de faiblesse que rencontre actuellement la première économie d'Europe.



Le nombre de chômeurs a baissé de 42.000 d'un mois sur l'autre pour s'établir à 2.544.000 à l'issue du mois qui s'achève, un repli moins marqué qu'à l'accoutumée pour un mois de mai, souligne l'Office fédéral du Travail (Bundesagentur für Arbeit).



Par rapport au mois de mai de l'année dernière, le nombre de chômeurs s'inscrit en hausse de 284.000.



Le taux de chômage s'est lui tassé de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,5% en mai.





