Allemagne : la croissance a ralenti en février

(AOF) - En version définitive, l'indice des directeurs d'achat (IHS) pour le secteur des services en Allemagne est ressorti en février à 52,5 après 54,2 en janvier et une version "flash" de 53,3. L'indice composite, qui intègre l'activité dans les services et l'industrie, s'est établi, lui, 50,7 après 51,2 en janvier et une version "flash" de 51,1.