Allemagne : la croissance a ralenti au troisième trimestre

(CercleFinance.com) - La croissance allemande a légèrement ralenti au troisième trimestre, montrent des chiffres préliminaires publiés vendredi par l'Office fédéral de la statistique. Selon Desatits, le produit intérieur brut (PIB) de la première puissance économique européenne a augmenté de 1,8% sur la période estivale allant de juillet à septembre, essentiellement sous l'impulsion de solides dépenses de la part des ménages. Au deuxième trimestre, la croissance avait atteint 1,9%. 'Cependant, avec la reprise des infections au Covid et les pénuries prolongées de matériaux, des nuages ​​​​sombres se sont récemment accumulés dans le ciel économique', prévient Commerzbank. 'L'économie allemande ne devrait pas poursuivre sa croissance au quatrième trimestre', prophétise la banque germanique. Destatis a prévu de publier les chiffres détaillés de la statistique du PIB le 25 novembre.

