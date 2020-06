Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-La contraction de l'économie va s'accentuer au deuxième trimestre Reuters • 15/06/2020 à 11:06









BERLIN, 15 juin (Reuters) - La contraction de l'économie allemande devrait se creuser au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre mais l'assouplissement des mesures de confinement mises en place pour freiner la propagation du coronavirus et les indicateurs économiques avancés laissent à penser que le pire de la crise est passé, a annoncé lundi le ministère de l'Economie. La levée progressive et partielle des mesures de confinement signifie que la reprise a probablement commencé à prendre forme à partir du mois de mai, a précisé le ministère dans son rapport mensuel, tout en ajoutant que le redressement économique au second semestre et au-delà sera lente. Le ministère a indiqué que les principaux indicateurs économiques n'indiquaient pas une reprise durable du marché du travail au cours des prochains mois. Il prévoit en outre une baisse significative des exportations et des importations pour l'ensemble de l'année 2020. Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d'Europe a reculé au premier trimestre de 2,2%, sa plus violente contraction depuis la crise financière mondiale en 2009. (Riham Alkousaa, version française Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

