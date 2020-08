Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-La Bundesbank prévoit une croissance rapide de l'économie cet été Reuters • 17/08/2020 à 12:34









FRANCFORT, 17 août (Reuters) - L'économie allemande devrait connaître une reprise rapide et généralisée cet été après avoir subi au pritemps une contraction sans précédent en temps de paix mais un vaccin contre le nouveau coronavirus pourrait être nécessaire pour un redressement complet, a annoncé lundi la banque centrale du pays. La première économie européenne s'est contractée de 10,1% au deuxième trimestre mais elle se remet progressivement grâce au ralentissement de la propagation du coronavirus, à la levée de la plupart des mesures de confinement et la réouverture des entreprises. "Le rebond net et généralisé des chiffres macroéconomiques, qui a commencé après avoir un point bas de l'économie en avril, se poursuivra", écrit la Bundesbank dans un rapport mensuel. "L'économie allemande devrait très nettement progresser au cours de l'été 2020", prévoit-elle. La consommation devrait apporter une "solide contribution" au redressement économique tandis que les investissements dans l'industrie et les biens d'équipement seront également essentiels, selon la Bundesbank, qui avait précédemment anticipé une baisse de 7,1% du produit intérieur brut (PIB) cette année. La Bundesbank prévient toutefois que la pandémie n'est pas maîtrisée à travers le monde, ce qui aura un impact négatif sur les exportations et la production industrielle allemandes. "Cela risque de faire obstacle à une reprise globale de la demande des produits industriels allemands", lit-on dans le rapport. "Tant qu'une solution médicale efficace, comme un vaccin, ne sera pas disponible, l'activité économique dans certaines industries de services restera également limitée." (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

