Allemagne-L'institut Ifo prédit une récession moins forte que prévu en 2020

BERLIN, 22 septembre (Reuters) - L'institut Ifo a revu à la hausse mardi sa prévision d'évolution du produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne cette année, désormais attendu en contraction de 5,2% et non plus de 6,7% en raison de la crise liée à l'épidémie due au nouveau coronavirus. "Le déclin du deuxième trimestre et la reprise se déroulent actuellement plus favorablement que nous ne l'anticipions", a dit Timo Wollmershäuser, chef économiste d'Ifo. Pour 2021, l'institut a en revanche abaissé sa prévision de croissance pour la première économie d'Europe à 5,1% contre 6,4% auparavant. Il prédit une progression du PIB allemand de 1,7% en 2022. Le nombre de chômeurs devrait pour sa part grimper à 2,7 millions cette année contre 2,3 millions en 2019, avant de refluer à 2,6 millions l'an prochain puis 2,5 millions en 2022. Le taux de chômage devrait suivre une évolution comparable, passant de 5,0% en 2019 à 5,9% cette année puis 5,7% et 5,5% respectivement en 2021 et 2022. L'institut Ifo invite toutefois à la prudence face à ces prévisions en raison du degré inhabituellement élevé d'incertitudes entourant la conjoncture économique. Il souligne notamment les risques liés au rebond des contaminations par le coronavirus, à un éventuel Brexit sans accord et aux tensions commerciales persistantes. (Michael Nienaber version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

