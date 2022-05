Allemagne: l'inflation toujours au plus haut en avril information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 09:20

(CercleFinance.com) - La hausse des prix s'est de nouveau accélérée en Allemagne au mois d'avril pour atteindre son plus haut niveau depuis la réunification du pays, montrent des chiffres publiés mercredi par l'office fédéral de la statistique.



En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 7,4% sur un an le mois dernier et de 0,8% par rapport à mars, des chiffres conformes aux estimations qui avaient été dévoilées par Destatis le 28 avril.



En mars, l'inflation allemande était ressortie à +7,3% sur une base annuelle.



L'indice des prix à la consommation en données harmonisées, c'est-à-dire calculé au sens des normes européennes, affiche lui une hausse de 7,8% sur un an et de 0,7% d'un mois sur l'autre.



Si la hausse des prix était jusqu'ici tirée par les prix de l'énergie, elle est désormais alimentée par une augmentation marquée des prix alimentaires, fait remarquer Destatis.



'C'est à ce niveau que l'impact de la guerre en Ukraine devient de plus en plus visible', souligne l'institut dans une note publiée ce matin.