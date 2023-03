Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: l'inflation ralentit nettement en mars information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - Le taux d'inflation annuel s'est nettement ralenti au mois de mars en Allemagne, tout en demeurant toujours bien au-dessus de l'objectif que s'est fixée la Banque centrale européenne (BCE).



Les prix à la consommation ont progressé de 7,4% sur un an ce mois-ci, à en croire des chiffres préliminaires publiés jeudi par Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Ce chiffre marque un net ralentissement par rapport à la hausse de 8,7% enregistrée à la fois en janvier et février, précise l'institut.



Ce ralentissement est largement dû à l'effet de base qui touche les prix de l'énergie, qui n'affichent qu'une hausse de 3,5% d'une année sur l'autre en mars, à comparer avec un bond de 19,8% le mois précédent.



Sur un mois, les prix ont progressé de 0,8%, toujours selon ces données préliminaires.



Sachant que la BCE s'est fixé pour objectif de ramener l'inflation dans la zone euro autour de 2% en rythme annuel, ces chiffres confortent le scénario d'une poursuite du resserrement agressif opéré par la banque centrale.



La première estimation de l'inflation dans l'ensemble de la zone euro pour le mois de mars sera publié demain à 11h00. Le consensus la donne à 7,1% en rythme annuel, après 8,5% en février.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.