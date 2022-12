Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: l'inflation ralentit, mais reste élevée information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 09:26









(CercleFinance.com) - L'inflation a ralenti en Allemagne au mois de novembre pour atteindre 10%, contre +10,4% en octobre, confirment des chiffres définitifs publiés ce mardi par Destatis, l'office fédéral de la statistique.



'Le taux d'inflation reste élevé à un niveau de +10% en dépit du léger ralentissement des prix de l'énergie', a commenté Georg Thiel, le président de l'institut.



En rythme annuel, les coûts de l'énergie ont augmenté de 38,7% le mois dernier, après avoir grimpé de 43% au mois d'octobre.



'Nous constatons des hausses de prix pour un nombre croissant de biens, en plus de l'énergie', a-t-il souligné. 'L'élément le plus notable pour les ménages est la remontée continue des prix alimentaires', a-t-il ajouté.



D'un mois sur l'autre, les prix à la consommation affichent une baisse de 0,5% en novembre par rapport à octobre, conformément, là aussi, à la première estimation fournie fin novembre.



En données harmonisées, c'est-à-dire calculée en fonction des normes européennes, la hausse de l'indice des prix à la consommation 'IPCH' ressort à 11,3%, un chiffre là encore conforme à sa première estimation.





