Allemagne : l'inflation poursuit son repli en août

(AOF) - En Allemagne, selon une estimation préalable, l'indice des prix à la consommation (IPC), publié par l'Office fédéral de la statistique, est en repli de 0,1% au mois d'août 2020 en rythme mensuel après -0,5% en juillet et une attente des analystes de -0,2%. En rythme annuel, l'inflation est stable au mois d'août après avoir reculé de 0,1% un mois plus tôt et un consensus de +0,1%.