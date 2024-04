Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: l'inflation poursuit son ralentissement en mars information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 14:22









(CercleFinance.com) - L'inflation allemande a poursuivi son ralentissement pour se rapprocher de l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE), au vu des statistiques publiées mardi.



D'après Destatis, l'indice des prix à la consommation (CPI) devrait avoir atteint 2,2% en mars, contre 2,5% au mois de février. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis avril 2021.



En excluant les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, la décélération de l'indice CPI s'est toutefois avérée moins marquée, à 3,3% contre 3,4% en février.



'Cela s'explique par la remontée de l'inflation dans les services, dont les prix sont de plus en plus déterminés par la forte augmentation des coûts salariaux', expliquent les analystes de Commerzbank.



Pour la totalité de la zone euro, le taux d'inflation annuel, qui doit être publié demain, est attendu stable à 2,6% en rythme annuel en mars et à 3,1% en données de base.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.