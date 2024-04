Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: l'inflation poursuit sa décélération en mars information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 09:24









(CercleFinance.com) - L'inflation allemande a poursuivi son ralentissement au mois de mars, à la faveur d'un reflux des prix de l'alimentation et de l'énergie, montrent des données officielles publiées ce vendredi.



L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé à un rythme annuel de 2,2% le mois dernier, conformément à sa première estimation, après avoir augmenté de 2,5% en février et de 2,9% en janvier.



Selon Destatis, l'office fédérale de la statistique, il s'agit de son plus bas niveau en presque trois ans, c'est-à-dire depuis mai 2021.



Dans sa note d'information, l'agence souligne que les prix de l'énergie ont reculé, en rythme annuel, de 2,7% en mars, tandis que ceux de l'alimentation se sont repliés de 0,7%.



Hors alimentation et énergie, l'indice CPI de base ('core') ressort encore à 3,3% en mars, un niveau qui reste bien au-dessus de l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE).



A l'issue de la réunion de son conseil de gouverneurs hier, la BCE a toutefois manifesté sa confiance dans la future convergence des chiffres de l'inflation en zone euro vers ses objectifs, ouvrant ainsi la porte à une baisse de taux en juin.





