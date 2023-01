Allemagne : l'inflation moins forte que prévu en décembre

(AOF) - Les prix à la consommation ont augmenté de 9,6% en Allemagne sur un an en données harmonisées de l’Union européenne en décembre, contre +10,7% de consensus et après +11,3% en novembre. En données nationales, l’inflation s’élève à 8,6% sur un an, après +10% en novembre et +9% anticipés par les analystes.