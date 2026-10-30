Allemagne-L'inflation IPCH ralentit à 2,8% en octobre

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a ralenti plus que prévu à 2,8% sur un an en octobre, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un ralentissement à 3,05%, après une inflation à 3,3% en septembre.

Sur un mois, l'inflation IPCH ressort à -0,1% en octobre, alors que les analystes tablaient sur un indice à +0,05% après +0,6% le mois précédent.

(Rédigé par Matthieu Huchet)