Allemagne-L'inflation IPCH confirmée à 2,8% sur un an en octobre

L'inflation allemande a ralenti à 2,8% sur un an en octobre , a annoncé mercredi l'Office fédéral des statistiques, confirmant ainsi les données préliminaires.

L'inflation des prix à la consommation, calculée selon les normes européennes (IPCH), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, était ressortie à 2,8% en glissement annuel en première lecture, après +3,3% septembre .

Sur une base mensuelle, l'inflation a été confirmée à -0,1%, après une baisse de 0,6% en septembre .

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)