Allemagne: L'inflation IPCH confirmée à 2,8% sur un an en octobre

11 novembre (Reuters) - ‌L'inflation allemande a ​ralenti à 2,8% sur un an en ​octobre, a annoncé mercredi ​l'Office fédéral ⁠des statistiques, confirmant ‌ainsi les données préliminaires.

L'inflation des prix ​à ‌la consommation, calculée ⁠selon les normes européennes (IPCH), qui permet les ⁠comparaisons ‌avec les autres ⁠pays de ‌la zone euro, ⁠était ressortie à 2,8% ⁠en ‌glissement annuel en ​première ‌lecture, après +3,3% septembre.

Sur une base mensuelle, ​l'inflation a été confirmée ⁠à -0,1%, après une baisse de 0,6% en septembre.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)