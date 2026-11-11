Allemagne: L'inflation IPCH confirmée à 2,8% sur un an en octobre

11 novembre (Reuters) - L'inflation allemande a ralenti à 2,8% sur un an en octobre, a annoncé mercredi l'Office fédéral des statistiques, confirmant ainsi les données préliminaires.
L'inflation des prix à la consommation, calculée selon les normes européennes (IPCH), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, était ressortie à 2,8% en glissement annuel en première lecture, après +3,3% septembre.
Sur une base mensuelle, l'inflation a été confirmée à -0,1%, après une baisse de 0,6% en septembre.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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