Allemagne-L'inflation IPCH accélère à 2,8% en juillet

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a accéléré à 2,8% sur un an en juillet, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une progression de cette ampleur après une inflation à 2,4% en juin.

Sur un mois, l'inflation IPCH ressort à 0,9% en juillet, alors que les analystes tablaient sur un indice à +0,8% après -0,2% le mois précédent.

Aux normes allemandes, l'inflation s'affiche ce mois-ci à 0,8% en rythme mensuel et 2,8% en glissement annuel, contre respectivement -0,3% et +2,3% en juin, tandis que le consensus était respectivement de +0,7% et +2,7%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)