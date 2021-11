Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : l'inflation grimpe à 5,2% en novembre information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - L'inflation en Allemagne a grimpé à 5,2% en taux annuel au mois de novembre, marquant une nette accélération après +4,5% en octobre, montrent des statistiques préliminaires publiées lundi. Le chiffre est supérieur aux prévisions des économistes, qui attendaient une hausse de 5%, et bien évidemment très au-dessus de l'objectif théorique d'une inflation de moins de 2% que s'est fixé la Banque centrale européenne. 'La dernière fois que l'inflation avait autant augmenté, c'était au début des années 90, à la suite du boom de la réunification', rappellent dans une note les analystes de Commerzbank. Les données préliminaires publiées par Destatis, l'office fédéral allemand de la statistique, font notamment apparaître une flambée de 22,1% des prix de l'énergie sur le mois en cours. En données mensuelles, c'est-à-dire entre octobre et novembre, l'inflation a toutefois reculé de 0,2%, est-il précisé dans le communiqué. Les chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne pour le mois de novembre seront annoncés le 10 décembre.

