Allemagne: l'inflation grimpe à 10,4% en octobre information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 14:18

(CercleFinance.com) - Le renchérissement des produits alimentaires est venu accentuer l'inflation allemande en octobre, qui a signé une accélération à 10,4% en première estimation, contre +10% le mois précédent.



Selon les chiffres initiaux dévoilés ce vendredi par l'Office fédéral de la statistique, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% sur un mois et de 10,4%, à la faveur d'une accélération des prix de l'alimentation.



Leur progression a atteint 20,3% le mois dernier, contre +18,7% en septembre, tandis que la hausse des prix de l'énergie s'est légèrement tassée, à +43% contre +43,9% le mois passé.



En norme harmonisée IPCH, l'inflation en Allemagne ressort à +1,1% sur un mois et à +11,6% sur un an, un chiffre largement supérieur au consensus de 10,9%.



Cette percée de l'inflation en Allemagne, qui se confirme de mois en mois, risque de saper la demande et donc le soutien de la consommation à l'activité de la première économie de la zone euro, qui semble de plus en plus proche de la récession avant l'arrivée de l'hiver.