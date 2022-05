Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Allemagne: l'inflation estimée à près de 8% au mois de mai information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 14:30

(CercleFinance.com) - Le renchérissement de l'énergie et de l'alimentation a conduit l'inflation allemande à de nouveau accélérer sa tendance au mois de mai, avec une première estimation qui s'est établie à 7,9% ce lundi.



Selon les chiffres préliminaires publiés par l'Office fédéral de la statistique, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% sur un mois, ce qui porte leur progression à 7,9% sur un an, contre +7,4% en avril.



Le consensus visait une augmentation de 7,6%.



Si la hausse des coûts de l'énergie s'est de nouveau accentuée le mois dernier, à +38,3% en rythme annuel, leur progression s'est accompagnée d'une hausse à deux chiffres des produits alimentaires, dont les prix ont bondi de 11,1% le mois dernier.



En norme harmonisée IPCH, l'inflation ressort à +1,1% sur un mois et à +8,7% sur un an.



'Compte tenu de la guerre en Ukraine et des problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement, les pressions inflationnistes sous-jacentes devraient rester élevées pendant un certain temps', préviennent les économistes de Commerzbank.



Ces chiffres semblent accentuer la probabilité que la Banque centrale européenne (BCE) - dont le mandat consiste à contrôler l'inflation - relève ses taux directeurs, sans doute dans le courant de cet automne.