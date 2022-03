Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: l'inflation en février confirmée à 5,5% sur un an information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 09:06









(CercleFinance.com) - L'inflation en Allemagne s'est maintenue à des niveaux élevés au mois de février du fait de la forte remontée des prix de l'énergie, montrent des chiffres définitifs publiés mercredi.



L'indice des prix à la consommation calculé sur une base harmonisée a augmenté de 5,5% sur un an, a annoncé ce matin Destatis, l'office fédéral de la statistique, confirmant les chiffres préliminaires publiés le 1er mars.



D'un mois sur l'autre, l'inflation a progressé de 0,9% en février, un chiffre lui aussi conforme à la première estimation.



Destatis explique ces chiffres par l'envolée des prix de l'énergie, tout en précisant que la statistique de février ne prend pas encore en compte la récente flambée des cours pétroliers due au choc de la guerre en Ukraine.



Sur une base non-harmonisée par rapport aux normes européennes, l'indice allemand des prix à la consommation affiche une hausse de 0,9% en rythme mensuel sur le mois de février, soit un gain de 5,1% d'une année sur l'autre.





