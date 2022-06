Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: l'inflation confirmée à 7,9% en mai information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 09:32









(CercleFinance.com) - La hausse de l'indice des prix à la consommation a été confirmée à 7,9% en Allemagne en variation annuelle, un chiffre au plus haut depuis la réunification du pays, a annoncé mardi Destatis.



Dans un communiqué publié dans la matinée, l'office fédéral de la statistique note que cette progression est due aux niveaux toujours très élevés des prix de l'énergie, mais aussi à la remontée des prix de l'alimentation.



'La dernière fois qu'un taux d'inflation aussi important a été enregistrée remonte au périmètre de la République fédérale d'Allemagne (RFA) lors de l'hiver 1973/1974, quand les prix des hydrocarbures avaient fortement progressé du fait de la première crise pétrolière', rappelle son président, Georg Thiel.



Ce chiffre marque surtout une nette accélération par rapport aux deux mois précédents, l'inflation étant ressortie à 7,3% en avril et à 7,4% en mai.



D'un mois sur l'autre, l'inflation au mois de mai a été confirmée à +0,9%.



En données harmonisées aux normes européennes, la hausse des prix à la consommation ressort à 1,1% d'un mois sur l'autre et à 8,7% sur un an.



Ces chiffres confirment également les données provisoires qui avaient publiées le 30 mai.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.