Allemagne-L'inflation confirmée à 2,1% sur un an en janvier

L'inflation allemande a légèrement augmenté en janvier sur un an pour atteindre 2,1%, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique, confirmant les données préliminaires.

La hausse des prix à la consommation en Allemagne, calculée selon les normes européennes (IPCH) pour permettre la comparaison avec les autres pays de l'Union européenne, s'élevait à 2,0% en rythme annuel en décembre.

Sur une base mensuelle, l'inflation est ressortie en baisse de 0,1% en janvier, comme anticipé dans les données préliminaires.

(Rédigé par Ludwig Burger; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)