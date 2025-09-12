 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne-L'inflation confirmée à 2,1% sur un an en août
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 08:11

L'inflation allemande, calculée aux normes européennes, est ressortie en août conforme aux données préliminaires, montrent vendredi les données définitives de l'Office fédéral de la statistique.

Sur un mois, cette inflation s'est établie à 0,1%, comme attendu par les analystes et l'indicateur "flash".

En rythme annuel, la hausse des prix a atteint 2,1% en août, comme initialement estimé, après +1,8% en juillet.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

