Allemagne-L'inflation confirmée à 2,1% sur un an en août

L'inflation allemande, calculée aux normes européennes, est ressortie en août conforme aux données préliminaires, montrent vendredi les données définitives de l'Office fédéral de la statistique.

Sur un mois, cette inflation s'est établie à 0,1%, comme attendu par les analystes et l'indicateur "flash".

En rythme annuel, la hausse des prix a atteint 2,1% en août, comme initialement estimé, après +1,8% en juillet.

