Allemagne-L'inflation confirmée à +2,0% sur un an en décembre

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a ralenti à 2,0% sur un an en décembre, confirmant les données préliminaires, montrent vendredi les chiffres définitifs de l'Office fédéral de la statistique.

L'inflation était ressortie à +2,6% en novembre en rythme annuel.

Sur une base mensuelle, l'inflation IPCH et aux normes allemandes a été confirmée à +0,2% pour le mois dernier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)