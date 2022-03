Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: l'inflation accélère, mais moins que prévu information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 14:24









(CercleFinance.com) - L'inflation en rythme annuel s'est accélérée au mois de février en Allemagne, mais moins vite que prévu, montrent des chiffres préliminaires publiés mardi par le bureau fédéral des statistiques.



L'indice allemand des prix à la consommation a augmenté de 0,9% en rythme mensuel, c'est-à-dire par rapport à janvier 2022, et de 5,1% d'une année sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à février 2021.



S'il est inférieur au consensus des économistes, qui visaient une hausse de 5,3%, ce chiffre montre néanmoins une accélération de la hausse des prix par rapport au mois de janvier (+4,9%), confirmant l'existence de tensions inflationnistes toujours très vives dans le pays.



Les prix de l'énergie ont en effet continué de grimper le mois dernier, pour afficher une hausse de 22,5% en base annuelle, contre +20,5% en janvier.



Si le taux d'inflation est désormais repassé au-dessus de la barre des 5%, certains économistes s'attendent à ce que l'inflation allemande dépasse les 5,5% en mars compte tenu de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.