Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : l'inflation accélère encore en octobre information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 14:23









(CercleFinance.com) - L'inflation devrait avoir encore accéléré en Allemagne au mois d'octobre, montrent des données préliminaires publiées jeudi par Destatis, ce qui confirme les fortes pressions sur les prix qui s'exercent sur la première économie d'Europe. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,5% sur un an, après une hausse de 4,1% en septembre et de 3,9% en août, selon des données provisoires de l'office fédéral de la statistique. 'Le facteur décisif a été la forte hausse des prix de l'énergie', estiment les économistes de Commerzbank. 'Cela laisse penser que l'inflation augmentera encore de manière significative en novembre', prévient la banque allemande. D'un mois sur l'autre, l'indice des prix a augmenté de 0,5% en octobre. En données harmonisées aux normes européennes (IPCH), l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,6% en octobre sur un an, d'après les calculs de Destatis. A en croire Commerzbank, les tensions inflationnistes devraient quelque peu s'estomper à compter de 2022 sous l'effet du repli des prix du pétrole, même si les pénuries de matériaux pourraient encore pénaliser la statistique.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.