Allemagne-L'inflation a ralenti en mars

16 avril (Reuters) - La hausse des prix à la consommation en Allemagne a ralenti en mars pour s'éloigner un peu plus de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), confirment les chiffres définitifs publiés jeudi. L'indice des prix calculé aux normes européennes IPCH affiche une hausse de 0,1% par rapport à février et de 1,3% en rythme annuel, comme en première estimation. La BCE s'est fixé pour objectif une hausse des prix inférieure à mais proche de 2%. Tableau (Version française Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

