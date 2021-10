Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : l'industrie confirme son ralentissement information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 10:49









(CercleFinance.com) - La production industrielle de l'Allemagne a fortement diminué au mois d'août, nouvelle preuve de la décélération de la première économie européenne face aux nombreuses difficultés du moment. La production industrielle a diminué de 4% en août, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique, alors que les analystes ne prévoyaient qu'un repli de l'ordre de 0,5%. Dans son communiqué, Destatis explique que les entreprises allemandes ont été pénalisées par les pénuries qui frappent l'approvisionnement en biens intermédiaires. Elément préoccupant, la production industrielle allemande évolue désormais 9% en-dessous de ses niveaux de février 2020, c'est-à-dire avant l'émergence de l'épidémie de coronavirus. Un décalage qui alarme les économistes de Capital Economics. 'Sachant que les conditions se sont encore détériorées depuis, les problèmes de l'industrie manufacturière allemande risquent bien de maintenir l'activité économique en-dessous de ses niveaux d'avant la pandémie jusqu'à l'an prochain', prévient le bureau de recherche londonien.

