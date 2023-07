Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: l'indice ZEW s'enfonce dans le rouge information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 11:15









(CercleFinance.com) - L'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne, évaluant les perspectives économiques du pays, a enregistré une baisse dans l'enquête actuelle de juillet 2023 : à -14,7, il se montre inférieur de 6,2 points à sa valeur du mois précédent.



'Les experts des marchés financiers prévoient une nouvelle détérioration de la situation économique d'ici la fin de l'année', souligne le ZEW, qui pointe l'anticipation de hausses de taux d'intérêt à court terme dans la zone euro et aux États-Unis et la faiblesse de la Chine.



L'évaluation de la situation économique en Allemagne s'est aussi détériorée, l'indicateur correspondant ayant baissé de trois points pour s'établir à -59,5. L'indicateur de situation pour la zone euro a quant à lui diminué de 2,5 points à -44,4.





