Allemagne: l'indice ZEW repart à la baisse information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 11:44









(CercleFinance.com) - Le sentiment des investisseurs repart à la baisse en Allemagne au mois de mars, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut ZEW dont l'indice s'établit à 13 pour le mois en cours, à comparer à 28,1 en février.



Cet indice portant sur les perspectives économiques allemandes interrompt ainsi une série de cinq mois consécutifs de remontée, depuis un point bas de -61,9 atteint en septembre dernier. Pour rappel, il n'était repassé en terrain positif qu'en janvier.





