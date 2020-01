Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : l'indice ZEW poursuit sa progression Cercle Finance • 21/01/2020 à 11:18









(CercleFinance.com) - L'indice ZEW, qui mesure le sentiment des analystes financiers en Allemagne, a poursuivi sa progression au mois de janvier pour atteindre 26,7 points, son meilleur niveau depuis juillet 2015. Selon l'institut de recherche économique basé à Mannheim, les marchés financiers ont réagi favorablement à la trêve commerciale qui vient d'être conclue par les Etats-Unis et la Chine et qui 'accroît l'espoir que les effets pernicieux des tensions commerciales sur l'économie allemande seront moins prononcés que prévu'. L'indice ZEW a été établi à partir d'une enquête réalisée auprès de 194 analystes entre les 13 et 20 janvier.

