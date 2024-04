Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: l'indice ZEW à un plus haut de deux ans information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 11:24









(CercleFinance.com) - L'indice ZEW, qui mesure le sentiment des investisseurs et des analystes financiers en Allemagne, a atteint en avril un niveau qu'il n'avait plus touché depuis deux ans, suggérant que la première économie d'Europe est en passe de sortir de l'ornière.



L'institut économique basé à Mannheim indique que son indicateur du sentiment des investisseurs s'est inscrit en hausse à 42,9 ce mois-ci, après 31,7 en mars, soit un plus haut depuis mars 2022.



La composante des conditions actuelles ne s'est pourtant que légèrement améliorée de 1,3 point, à -79,2, alors que les analystes anticipaient une reprise plus prononcée, autour de -76.



Le ZEW attribue la remontée de son indice de confiance au redressement de l'économie mondiale, la moitié des personnes interrogées dans le cadre de son étude ayant déclaré attendre un rebond de l'activité à un horizon de six mois.



La récente appréciation du dollar face à l'euro conduit par ailleurs les participants à l'enquête à prévoir un rebond des exportations allemandes à l'avenir, explique l'organisme.





