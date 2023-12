Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: l'indice Ifo repart à la baisse en décembre information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 10:54









(CercleFinance.com) - Après deux hausses consécutives, le moral des entreprises allemandes est reparti à la baisse en décembre, nouvelle illustration de la faiblesse actuelle de la première économie d'Europe.



L'indice du climat des affaires compilé par l'institut d'études économiques Ifo est ressorti à 86,4 en décembre, contre 87,2 en novembre, alors qu'il était attendu en hausse à 87,7.



'Les entreprises se déclarent moins satisfaites au sujet de leur niveau d'activité actuel', déclare Clemens Fuest, le président de l'institut, ajoutant qu'elles se montrent également 'plus sceptiques au sujet du premier semestre 2024'.



Le sous-indice Ifo mesurant le jugement des chefs d'entreprise sur la situation actuelle a ainsi reculé à 88,5 contre 89,4 le mois dernier, tandis que celui des anticipations est tombé de 85,1 à 84,3.



Dans une note de réaction, les analystes de Commerzbank évoquent une véritable 'douche froide' n'augurant selon eux rien de bon pour la fin d'année, ni pour l'exercice 2024.



'L'économie allemande doit toujours faire face à des vents contraires et devrait se contracter au quatrième trimestre 2023 comme au premier trimestre 2024', prédit la banque germanique.



Commerzbank dit ainsi tabler sur une baisse de 0,3% du PIB allemand l'an prochain.





