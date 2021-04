Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : l'indice Ifo en petite hausse en avril Cercle Finance • 26/04/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires a légèrement progressé en Allemagne au mois d'avril, à en croire l'enquête mensuelle publiée lundi par l'institut Ifo, ce qui témoigne des hésitations qui entourent la reprise de la première économie de la zone euro en ce début de printemps. L'indice Ifo - qui est calculé sur la base d'une enquête réalisée auprès des chefs d'entreprise - est ressorti à 96,8 ce mois-ci, contre 96,6 en mars. Il est inférieur au consensus qui le donnait à 97,8. Si la composante de la situation actuelle a progressé à 94,1 contre 93,1 le mois dernier, celle des anticipations a légèrement reculé, à 99,5 contre 100,3, un repli que les analystes de Capital Economics attribuent au prolongement des mesures de confinement, qui ont échaudé selon eux l'optimisme des entreprises pour les mois qui viennent.

