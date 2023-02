Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: l'indice Ifo en hausse au mois de février information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 10:51









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires s'est amélioré en Allemagne au mois de février, signe que la première économie européenne devrait éviter le pire cet hiver, montre l'indice publié mercredi par l'institut Ifo.



Son indicateur du climat des affaires, réalisé sur la base d'une enquête menée auprès de 9.000 entreprises, a progressé à 91,1 points ce mois-ci, contre 90,1 en janvier, conformément aux anticipations du consensus.



Si la composante des conditions actuelles s'affiche en baisse, à 93,9 contre 94,1 le mois précédent, celle des attentes s'inscrit, elle, en progression de 86,4 à 88,5 en février.



Dans une note de réaction, les analystes de Commerzbank expliquent cette amélioration par le fait que les entreprises allemandes se montrent soulagées par la récente baisse des prix de l'énergie et surtout par l'absence de crise du gaz.



'Mais l'évaluation en légère baisse de la situation actuelle des affaires donne matière à réflexion', estime l'établissement bancaire.



'Les entreprises constatent que les commandes entrantes sont en baisse depuis le printemps. Après tout, les banques centrales de nombreux pays ont dû augmenter massivement leurs taux directeurs', rappellent les analystes.



Commerzbank dit ainsi anticiper un scénario de 'creux' économique pour l'Allemagne, mais pas celui d'une récession dite 'classique'.





