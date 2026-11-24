L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 90,6 en novembre contre 90,5, attendu après 902 en octobre.
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