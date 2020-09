Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : l'indice Ifo du climat des affaires en hausse Cercle Finance • 24/09/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires en Allemagne a progressé en septembre pour le cinquième mois consécutif selon l'enquête mensuelle de l'institut Ifo publiée jeudi, confirmant la bonne résistance de la première économie de la zone euro face à la crise sanitaire actuelle. L'indice Ifo - calculé sur la base d'une enquête réalisée auprès d'environ 9.000 entreprises - a atteint 93,4 points ce mois-ci contre 92,5 points au mois d'août. Il est néanmoins inférieur au consensus, qui l'attendait autour de 94. Si le secteur des services reste morose, le moral des entreprises de l'industrie manufacturière a continué sa progression, indique l'Ifo, notamment grâce à l'optimisme des acteurs de l'électrique et de l'électronique.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.