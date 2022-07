Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: l'indice Ifo baisse plus qu'attendu en juillet information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires s'est détérioré plus nettement que prévu au mois de juillet en Allemagne, montre l'enquête mensuelle publiée ce lundi par l'Ifo.



L'indice Ifo, calculé par l'institut munichois à partir d'un échantillon des réponses de quelque 9.000 entreprises, est ressorti à 88,6 ce mois-ci après 92,2 en juin.



Le consensus l'attendait à 90,1.



Le sous-indice mesurant les conditions actuelles a reculé à 97,7 contre 99,4en juin, alors que celui sur les anticipations a plus lourdement chuté, passant de 85,5à 80,3.



'Ce nouveau repli (...) vient s'ajouter aux signes montrant que l'économie allemande est au bord de la récession, la cherté des prix de l'énergie et les inquiétudes sur l'approvisionnement en énergie pénalisant les perspectives des entreprises', ont réagi les analystes de Capital Economics.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.