(Zonebourse.com) - En Allemagne, l'indice de confiance du consommateur mesuré par Gfk ressort en décembre à -30,2 contre un consensus de -29,4 après -30,9 en en novembre.
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