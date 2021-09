Allemagne : l'IFO réduit sa prévision de croissance pour 2021 et relève celle pour 2022

Il explique que le taux de croissance élevé en 2022 est en grande partie dû au faible niveau de production de biens et services en 2021.L'Allemagne devrait retrouver un taux de croissance normal en 2023 : + 1,5%.

(AOF) - L'institut de recherche économique responsable de l'IFO a abaissé de 0,8 point à 2,5% son estimation de progression du PIB allemand en 2021 et relevé de 0,8 point à 5,1% son estimation pour 2022. " L'économie allemande est actuellement divisée. Alors que les industries de services à forte intensité de contacts se remettent fortement de la crise du coronavirus, la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière diminue en raison de goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en produits industriels intermédiaires clés " a commenté l'IFO.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.