Allemagne : l'Ifo abaisse sa prévision de croissance en 2021

(CercleFinance.com) - S'il espère toujours de fortes croissances à partir du deuxième trimestre, l'institut Ifo annonce réduire son hypothèse de croissance pour le PIB allemand à 3,3% pour l'ensemble de cette année, croissance qui devrait toutefois s'accélérer à 4,3% en 2022. 'Les restrictions économiques existantes devraient être progressivement levées. Il n'y a plus d'obstacles à une reprise économique dans le commerce et les services à forte intensité de contacts d'ici la fin de 2021', estime l'institut de recherche économique. Il prévient toutefois qu'à court terme, 'les goulets d'étranglement dans l'offre de produits intermédiaires auront un effet modérateur, de sorte que le boom manufacturier risque de s'affaiblir quelque peu ultérieurement'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.