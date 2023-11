Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: l'excédent commercial s'est réduit en septembre information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 09:21









(CercleFinance.com) - Les exportations allemandes ont baissé à un rythme plus prononcée que les importants au cours du mois de septembre, selon des statistiques officielles publiées vendredi qui renforcent le scénario d'une nouvelle récession dans le pays.



En données corrigées des variations saisonnières (CVS), les exports ont diminué de 2,4% par rapport à août, à 126,5 milliards d'euros, là où les imports ont diminué de 1,7% à 110 milliards, indique l'office fédérale de la statistique.



L'excédent de la balance commerciale s'est réduit en conséquence à 16,5 milliards d'euros, après 17,7 milliards en août, précise Destatis.



S'ils se révèlent sans grande surprise, ces chiffres viennent renforcer le risque d'un retour en récession sur le second semestre, alors que l'Allemagne sort à peine d'une récession technique enregistrée au 4ème trimestre 2022 et au 1er trimestre 2023.





